ROSSAZZURRI IN GIRO – Castellini: “Spero che il Pisa mi riscatti. Catania, faccio il tifo per te nei playoff”

Calciatore di proprietà del Catania, in prestito al Pisa (squadre neo promossa in Serie A), il difensore Alessio Castellini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara con il Sudtirol. Riportiamo le parole più significative nella mix zone:

“Fin dal primo giorno che sono qui i compagni mi hanno fatto sentire uno di loro. Spero che il Pisa mi riscatti, vorrei restare in Serie A ma se così non fosse farei anche un’esperienza in prestito in B. Quando ho lasciato Brescia per raggiungere Catania in D non avrei mai pensato di vivere un’emozione del genere. In tre anni ho vinto il campionato di Serie D, la Coppa Italia Serie C e ottenuto la promozione nella massima categoria. E’ qualcosa che realizzerò meglio nei prossimi giorni. Ho ricevuto tantissimi complimenti da Catania, là sono stato benissimo e per la mia carriera l’esperienza in Sicilia è stata una rampa di lancio importante. Faccio il tifo per loro nei playoff di C”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***