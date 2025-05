ROSSAZZURRI IN GIRO: Chiarella rientra alla base dopo una stagione sfortunata

L’11 maggio dello scorso anno il Catania ufficializzò il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con il calciatore Marco Chiarella. “All’inizio di questa stagione abbiamo predisposto un programma specifico per giungere alla migliore e più continua espressione atletica di un talento evidente in cui crediamo moltissimo: è stato un lavoro faticoso ma Marco, con grande intelligenza, professionalità e disponibilità, ha sfruttato l’occasione ed è ancora più forte. Ha tutto quel che serve per affermarsi definitivamente e con il Catania”, disse il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella.

Successivamente alle parole pronunciate da Grella, il ragazzo classe 2002 – che la scorsa stagione in Sicilia ha collezionato 29 presenze condite da un gol e due assist e, prima ancora in D, ha contribuito al ritorno dei rossazzurri tra i professionisti con 5 reti e 3 assist – ha lasciato il Catania per avere la possibilità di giocare con più regolarità altrove, in prestito. L’esperienza stagionale maturata a Rimini ed all’ACR Messina però, non può dirsi fortunata, avendo registrato 7 presenze in biancorosso (condite da un gol e un assist) nella prima parte del campionato e 6 apparizioni tra le fila dei peloritani nella seconda. Il motivo? E’ stato spesso frenato da problemi fisici. Adesso Chiarella si appresta a rientrare alla base, ma rimane da capire quale futuro lo attende.

