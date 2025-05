ROSSAZZURRI IN GIRO – Marsura, la stampa ascolana: “Ha deluso le aspettative, deve ritrovare se stesso”

Il Catania lo ha ceduto in prestito all’Ascoli. La stagione non si è conclusa nel migliore dei modi per Davide Marsura, archiviando il girone B di Serie C al quindicesimo posto in classifica e con l’esterno offensivo classe 1994 che ha collezionato 33 presenze in campionato, di cui 28 da titolare, con un solo gol realizzato e 5 assist. La stampa ascolana parla così dell’annata di Marsura (fonte tuttoascolicalcio.it):

“Nel complesso, numeri che non rispecchiano le attese di un calciatore chiamato a fare la differenza sulla trequarti, soprattutto in una squadra in perenne difficoltà offensiva. Marsura ha trovato spazio anche nella Coppa Italia di Serie C, dove ha messo a referto un gol contro il Gubbio l’11 agosto, in una delle poche prestazioni convincenti dell’inizio di stagione. Il momento più difficile, però, è arrivato l’8 febbraio, in una trasferta che l’Ascoli avrebbe voluto dimenticare in fretta. Contro il Rimini, al “Romeo Neri”, Marsura è stato espulso direttamente nel finale di primo tempo per un intervento in scivolata giudicato pericoloso su Christian Langella. Il match, poi perso 2-0, ha segnato anche simbolicamente la discesa dell’Ascoli verso la parte bassa della classifica”.

“Con la stagione ormai alle spalle, il futuro di Marsura resta tutto da scrivere. Il suo prestito all’Ascoli è terminato e il rientro a Catania è previsto per fine giugno, ma resta da capire se rientrerà nei piani del club siciliano o sarà nuovamente messo sul mercato. Dopo un’annata così complessa, servirà ritrovare fiducia, condizione e continuità, qualità che Marsura ha mostrato a sprazzi. Il talento non si discute, ma per rilanciarsi davvero, dovrà ritrovare se stesso, magari lontano da Ascoli”.

