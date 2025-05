ROSSAZZURRI IN GIRO: Silvestri ha ritrovato a Trieste la continuità perduta

E’ stato prelevato nella sessione invernale del calciomercato dal Catania, saltando poche partite con la maglia della Triestina. Tommaso Silvestri proveniva da un lungo periodo d’inattività. Tra le fila degli alabardati ha ritrovato la continuità necessaria, mettendo la propria esperienza al servizio di una squadra che ha raggiunto la salvezza in extremis, pareggiando due volte il confronto valido per i playout con il Caldiero Terme (girone A di Serie C). Rischio enorme di retrocedere, quello corso dalla Triestina che ha pagato a caro prezzo i 5 punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva.

Silvestri, che tempo fa ha avuto modo di ringraziare in modo particolare la Triestina evidenziando il fatto che “non è semplice prendere un calciatore dopo un po’ di tempo che non gioca, anche se questo mancato impiego non era certo dipeso da una scelta mia”, ora si appresta a lasciare Trieste facendo ritorno a Catania, visto che la società etnea lo aveva ceduto a gennaio in prestito secco. A quel punto il Catania dovrà valutare il futuro del 33enne centrale difensivo veneto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***