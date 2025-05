ROSSAZZURRI IN GIRO: Tello, il futuro è un rebus

Ceduto l’estate scorsa in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana, operazione formalizzata tra mille difficoltà in un momento in cui il ds Faggiano doveva risolvere tante questioni contrattuali delicate nella rosa del Catania, Andrés Tello non ha reso secondo le aspettative. I granata speravano in un rilancio del centrocampista colombiano, idem il Catania che, però, molto probabilmente dovrà sondare il mercato alla ricerca di una nuova sistemazione per lui quest’anno.

Il motivo è presto detto: stagione a Salerno tutt’altro che esaltante, ragion per cui oggi appare alquanto improbabile che i campani optino per il riscatto del cartellino del 28enne giocatore ex Benevento. Salvo qualche rarissima eccezione, le prestazioni di Tello con la maglia della Salernitana non sono state da incorniciare. Nella seconda parte del campionato cadetto, poi, il minutaggio si è ridotto sensibilmente.

Ciliegina sulla torta, la maxi squalifica di cinque giornate riportata a gennaio perchè, nel finale del match contro il Sassuolo, “colpiva con uno schiaffo la mano del quarto ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale e, all’atto dell’espulsione, applaudiva in maniera ironica il direttore di gara”. Se, come sembra, la Salernitana non riscatterà il suo cartellino, per il Catania non sarà semplice trasferirlo altrove, avendo Tello un contratto a cifre molto importanti che lo lega ancora alla società rossazzurra fino a giugno 2026.

