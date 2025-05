ROSSAZZURRO DELL’ANNO: i tifosi eleggono Roberto Inglese

Come ogni anno viene eletto il “Migliore Rossazzurro” in base al numero di preferenze che, di gara in gara, i tifosi del Catania attribuiscono ai giocatori in campionato attraverso la nostra testata, TuttoCalcioCatania.com. A conclusione della stagione 2024/25, il calciatore che più di tutti si è messo in evidenza tra le fila etnee secondo il responso del popolo rossazzurro è stato Roberto Inglese. L’attaccante, autore di 14 gol nella stagione appena trascorsa, ha ottenuto il maggior numero di consensi (8) davanti a Kaleb Jimenez (6).

Qualche settimana fa l’italo-spagnolo era riuscito ad agganciare lo stesso Inglese. Poi, però, proprio nel finale di stagione ha avuto un calo di rendimento e Inglese è rimasto solo al comando. Alle loro spalle, salito sul terzo gradino del podio, il jolly Gabriel Lunetta (5), il cui contributo è stato molto apprezzato soprattutto nel girone di ritorno, davanti al portiere Andrea Dini (4).

