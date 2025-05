Scudetto al Napoli. Catania accoglie con soddisfazione un successo made in sud, sognando il rilancio rossazzurro nel calcio vero

Il Napoli batte 2-0 il Cagliari e si aggiudica il suo quarto scudetto della storia, riportando il tricolore al sud due anni dopo. Un evento che riporta alla mente dei tifosi catanesi la risposta che l’ex calciatore rossazzurro Adrian Ricchiuti diede nel 2023 a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli alla domanda «Il trionfo del Napoli è un messaggio anche per i tifosi catanesi?».

Ricchiuti rispose in questi termini: “E’ un successo che aiuta tutti gli appassionati di questo sport a comprendere come tutto sia possibile. È il successo anche del Sud. Uno scudetto che fa capire come la programmazione possa aiutare a raggiungere risultati importanti, evitando i disastri ed i danni irreparabili a cui spesso assistiamo nel calcio e di cui si macchiano molti club italiani”. A conferma che anche al sud, dove il calcio è pura identità, partecipazione e festa popolare, si possono ottenere risultati eccellenti se c’è programmazione, competenza e capacità ottimale di sviluppo delle risorse.

Da Napoli a Catania, la soddisfazione è ancora più grande considerando la presenza di un gemellaggio sempre più sentito portato avanti dalle due tifoserie. Non c’è da stupirsi se, come spesso accade, tifosi catanesi e napoletani assistano alle partite di Napoli e Catania sostenendosi reciprocamente nel corso della stagione. Ieri, nell’impianto sportivo dedicato alla figura del grande Diego Armando Maradona, sventolavano anche sciarpe e bandiere rossazzurre rimarcando il legame Catania-Napoli, Vesuvio-Etna. Fuochi d’artificio sono stati esplosi anche nella città dell’Elefante, così come i social continuano a scoppiare di foto, video e messaggi di complimenti all’indirizzo del “fratello partenopeo” per il brillante risultato ottenuto.

Oggi, sul campo, Napoli e Catania sono divise da due categorie di differenza e ambizioni molto diverse ma per stile di vita, trasporto emotivo, calore e attaccamento ai colori sociali delle rispettive squadre, entrambe le piazze hanno molto in comune. Chissà che il salto di qualità enorme compiuto dal club partenopeo negli anni non possa servire da stimolo affinchè una piazza importante come Catania torni al più presto in categorie ben più consone al valore di un pubblico straordinario per passione e amore per la maglia. Dando impulso ad un progetto finora mai decollato, alimentando speranze e sogni di un rilancio che il popolo rossazzurro merita.

