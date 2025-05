SEBASTIANI (Pres. Pescara): “Catania grande squadra, se avessimo chiuso la gara nel primo tempo discorso diverso”

Le parole del Presidente del Pescara Daniele Sebastiani, ai microfoni di Rete 8 dopo il passaggio del turno: “La partita ci ha fatto un pò soffrire alla fine, ma è chiaro che se la chiudevi nel primo tempo il discorso sarebbe stato diverso. Bravo il loro portiere in 2-3 occasioni. Non dimenticate che stavamo giocando con il Catania non Pinco Pallo. Il Catania è una grande grande squadra, non stiamo parlando di una squadra così. Il Pescara ha ottenuto il passaggio del turno contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Il VAR? E’ un pò strano il secondo episodio, quello in occasione del 2-1 di Montalto. Il VAR usato così… ci hanno messo sei minuti per capire se il pallone era uscito dal campo nello sviluppo dell’azione”.

