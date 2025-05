SEBASTIANI (Pres. Pescara): “Grande pubblico al ‘Massimino’, il nostro non sarà da meno. Il Catania non ha fatto assolutamente nulla. Un piacere ritrovare Inglese”

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani commenta così la vittoria di Catania, ai microfoni di Rete 8:

“Non era facile cominciare la partita con un pubblico che ti rovescia lo stadio, questa era la cosa che temevo di più ma a Pescara non saremo da meno, mi aspetto che in tanti spingano la squadra come hanno fatto a Catania perchè poi il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, a Catania lo hanno dimostrato. Tutta Pescara deve spingere i ragazzi per realizzare un’impresa. Credo che la differenza tra le due squadre si sia vista nel nostro secondo tempo, che è stato strepitoso. Grandissima partita di tutti i giocatori del Pescara. Abbiamo vinto una partita che non c’entrava nulla con questa categoria per la cornice di pubblico, per le due squadre e quanto espresso in campo. Merito doppio del Pescara, perchè vincere a Catania in queste condizioni non era facile”.

“Non abbiamo fatto ancora nulla, pensiamo a mercoledì. Leggendo la distinta delle due formazioni, da una parte vedevo tutti giocatori navigati o con anche tante partite tra Serie B e A; dall’altra tanti giovani mai entrati in uno stadio così, infatti all’inizio era inevitabile pagare un pò questa situazione, senza rischiare comunque nulla a parte due errori nostri. Il Catania non ha fatto assolutamente niente e nella ripresa credo non ci sia stata partita. La squadra lo ha messo lì, non sono mai andati oltre ai rilanci del portiere o qualche altro calcio d’angolo. E’ stata una gara vinta col cuore. I ragazzi erano carichi già dall’albergo, hanno fatto tutto quello che il mister chiedeva. Abbiamo vinto il primo round, pensiamo a mercoledì possibilmente facendo ancora meglio“.

“Mi ha fatto piacere rivedere Inglese. Nonostante l’età è un giocatore ancora molto, molto importante. In estate non lo abbiamo preso perchè non potevamo. Roberto è nato con noi, sarebbe stato un gradito ritorno. Sta anche molto bene fisicamente, fino all’anno scorso ha avuto tanti problemi fisici”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***