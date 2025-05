SERIE B: clamoroso, Brescia a rischio penalizzazione e retrocessione in C. Cambierebbero anche i playout

Un terremoto rischia di abbattersi sul campionato di Serie B modificando la classifica in tema di retrocessioni e playout. Il Brescia potrebbe rimediare 4 punti di penalizzazione per presunte irregolarità nel pagamento di stipendi e contributi di febbraio. Una penalità che spedirebbe le Rondinelle in Serie C. Il doppio confronto playout Salernitana-Frosinone è stato rinviato a data da destinarsi e potrebbe cambiare anche la sfidante dei campani. A seguito dell’eventuale retrocessione diretta del Brescia, infatti, a beneficiarne sarebbe la Sampdoria che, se la sentenza sarà definitiva, si giocherebbe la permanenza in Serie B contro i campani, con i ciociari salvi. Ora c’è attesa per l’udienza di primo grado. In base a quella, con le motivazioni in mano, si deciderà come concludere la stagione sul fondo della classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***