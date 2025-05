SERIE B: il Cosenza dell’ex rossazzurro Delvecchio retrocede in C

Nel 2018 riuscì ad ottenere la promozione in B vincendo i playoff dopo avere concluso il girone C di Serie C al quinto posto. Una cavalcata memorabile, quella del Cosenza allenato dall’ex calciatore rossazzurro Piero Braglia. Da allora i lupi calabresi hanno sempre mantenuto il piazzamento in cadetteria. Adesso però è arrivato un giorno buio, quello che sancisce il ritorno dei calabresi nell’inferno della Lega Pro, a seguito della sconfitta maturata nello scontro diretto esterno con il Sudtirol.

Retrocessione aritmetica per il Cosenza in cui opera il Direttore Sportivo Gennaro Delvecchio, volto noto ai tifosi del Catania per i suoi trascorsi da giocatore in maglia rossazzurra avendo totalizzato una settantina di presenze condite da 9 gol e 3 assist in Serie B ed A. Nel 2014 Delvecchio ha appeso gli scarpini al chiodo operando come Direttore Tecnico del Barletta, per poi ricoprire i ruoli di vice allenatore al Melfi, responsabile del settore giovanile a Bari e Lecce, responsabile tecnico dell’Hellas Verona e, appunto, assumere la direzione sportiva del Cosenza.

