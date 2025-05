SERIE B: incubo Sampdoria, arriva la retrocessione in C

Clamorosa retrocessione in Serie C per la Sampdoria. Non era mai accaduto nella sua storia. E’ il verdetto dell’ultima giornata del campionato cadetto, per effetto del pareggio fuori casa per 0-0 contro la Juve Stabia e delle vittorie di Salernitana e Frosinone, le quali disputeranno i playout (retrocesse in C anche Cosenza e Cittadella, ndr).

È la seconda retrocessione in tre stagioni per la Sampdoria, che nel 2023 scese in B dopo undici stagioni di fila in Serie A. Quest’anno però insieme alla prima squadra maschile sono retrocesse anche l’Under19 e la Sampdoria Women, che l’anno prossimo giocherà in Serie B. La Sampdoria paga una gestione societaria molto discutibile e quest’anno influenzato anche da molti infortuni ai giocatori, con vari allenatori che si sono susseguiti in panchina: da Andrea Pirlo all’ex Catania Andrea Sottil passando per Leonardo Semplici ed Alberigo Evani. Per i blucerchiati è decisamente il punto più basso. Nei decenni passati la Samp fu una delle squadre più prestigiose della Serie A, vincendo uno Scudetto e quattro Coppe Italia.

