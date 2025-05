SERIE C – Antonini (Pres. Trapani): “Retrocessione Messina vera iattura per la Sicilia il prossimo anno”

Il Messina retrocede in Serie D a seguito del ko maturato nel match valevole per il ritorno dei playout contro il Foggia ed il presidente del Trapani Valerio Antonini commenta così la notizia, attraverso la piattaforma X: “Retrocede ahimè il Messina. Una vera iattura per la Sicilia che prossimo anno poteva avere tante squadre nel professionismo del calcio con Palermo, Trapani, Catania e Siracusa. Si deve salvare la situazione visto che sarebbe clamoroso non vederla iscritta neanche in D per via di presunti debiti. Mettiamoci la lente sopra”. Prenderà il posto dei peloritani, lo ricordiamo, il Siracusa di tanti ex rossazzurri freschi di vittoria del girone I di Serie D.

