SERIE C: AZ Picerno, De Luca nuovo allenatore. Due anni fa, in D, affrontò il Catania da tecnico del Lamezia

Cambio sulla panchina dell’AZ Picerno in vista della prossima annata. Claudio De Luca, 43 anni, tecnico originario di Castellana Grotte (Bari), succede a Francesco Tomei sulla panchina rossoblu. Vanta un curriculum da allenatore ricco di esperienze di rilievo in ambito dilettantistico. De Luca faceva già parte dello staff del Picerno nella stagione appena trascorsa, ora per lui arriva la grande sfida da allenatore in prima e tornerà ad affrontare il Catania.

Si ricorda due anni fa, 2 Aprile 2023, quando al timone del Lamezia Terme sfidò i rossazzurri in Serie D. Al “Massimino” finì 2-0 per la squadra allora guidata da Giovanni Ferraro, già promossa aritmeticamente in C, con i gol di Chiarella e Andrea Russotto. “Se ci saremmo potuti giocare con il Catania la vittoria del campionato? No. Il Catania ha dimostrato di essere la squadra più forte, io sono arrivato quando ormai il Catania aveva vinto il campionato e c’era una situazione non semplice“, le parole di De Luca a commento di quella stagione.

