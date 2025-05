SERIE C – Baldini (all. Pescara) ribadisce: “Sono convinto che vinceremo i playoff”

Così l’ex allenatore del Catania, attualmente alla guida del Pescara, Silvio Baldini in vista della finale playoff con la Ternana secondo quanto riportano i colleghi di PescaraSport24.it:

“Quando eravamo in ritiro volevo andare via perché ero depresso. Il Pescara nelle ultime 10 partite ha fatto 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Devo ringraziare i valori della mia famiglia. Nelle ultime partite dei playoff abbiamo fatto tanti gol e vi rendete conto di come giochiamo, veriticalizziamo troppo. Non sono stanco ma la sofferenza supera il piacere nel vedere le vittorie. Siamo in finale ma abbiamo sofferto tanto. Ho sempre cercato di non essere il migliore ma essere me stesso. All’8 giugno può essere che non farò più questo mestiere così come potrei continuare. Nereo Rocco diceva che le finali non vanno giocate ma vanno vinte. Sono convinto che vinceremo”.

