SERIE C – Castorani (Potenza): “Il Catania ha vinto facendo valere la propria esperienza”

Al 66′ Manuele Castorani, con un suo gol, ha consentito al Potenza di pervenire momentaneamente al pareggio contro il Catania. Se il match del “Viviani” si fosse concluso sull’1-1, oggi sarebbe il Benevento quinto in classifica ed il Catania sesto. Invece nel finale la gran giocata di Inglese ha permesso ai rossazzurri di vincere e blindare la quinta posizione. Proprio il centrocampista del Potenza è tornato sulla sconfitta di domenica scorsa, intervenendo nel corso di ‘Lunedì rossoblu’, su Teleregione:

“L’arbitro dell’incontro ha adottato il suo metro lasciando correre molti interventi, ogni tanto ha fischiato qualche fallo che col metro utilizzato non ci stava ma nel complesso non mi sento di criticarlo. La delusione non è stata per la sconfitta ma per il mancato raggiungimento di qualche posizione più avanti che, secondo me, era nelle nostre corde. Ormai è andata così, siamo arrivati settimi e ci prepariamo al meglio per i playoff. Il Catania ha giocatori forti ed esperti, secondo me l’hanno sbloccata con l’esperienza, nei piccoli dettagli. La partita poi si va a complicare dopo il gol realizzato nelle battute iniziali sugli sviluppi di un calcio d’angolo sporco. Abbiamo perso ma ce la siamo giocata senza paura”.

