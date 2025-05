SERIE C: come si compone il campionato 2025/26 in attesa degli ultimi verdetti

Si attendono i verdetti legati all’ultima retrocessione dalla B e all’ultima promozione dalla C per completare il quadro delle squadre partecipanti al prossimo campionato di terza serie, sempre che non si assista alla mancata iscrizione di qualche club, scenario che non si può escludere alla luce del terremoto che ha colpito la Lega Pro negli ultimi mesi con più società ad avere evidenziato criticità di natura finanziaria.

L’esito dei playout stabilirà chi retrocederà dalla B, aggiungendosi a Cosenza, Cittadella e Sampdoria. Nelle ultime ore però è scoppiato il caso Brescia, con le rondinelle che rischiano di ricevere una penalizzazione in classifica provocandone la retrocessione diretta, a quel punto la Sampdoria si giocherebbe clamorosamente i playout con la Salernitana ed il Frosinone sarebbe salvo.

Sognano la Serie B Vicenza, Giana Erminio, Atalanta U23, Ternana, Pescara, Vis Pesaro, Audace Cerignola e Crotone. Di queste, solo una riuscirà a spuntarla. Da segnalare, poi, il salto in Serie C delle seguenti squadre: Bra, Casarano, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ospitaletto, Sambenedettese e Siracusa.

Escludendo le compagini in competizione nei playoff, ecco come si compone il torneo di Lega Pro 2025/26, al netto di eventuali ripescaggi o riammissioni: Albinoleffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, AZ Picerno, Benevento, Bra, Campobasso, Carpi, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cittadella, Cosenza, Dolomiti Bellunesi, Feralpisalò, Foggia, Forlì, Giugliano, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Lumezzane, Juventus Next Gen, Lecco, Lucchese, Livorno, Monopoli, Novara, Ospitaletto, Pianese, Pergolettese, Perugia, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sampdoria (?), Siracusa, Sorrento, SPAL, Team Altamura, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Virtus Verona.

Queste, invece, le ipotesi legate ai tre gironi, ovviamente suscettibili di variazione anche in base all’esito dei playoff di C e dei playout di B:

IPOTESI GIRONE A

Albinoleffe

Alcione Milano

Arzignano Valchiampo

Atalanta U23 (playoff in corso)

Bra

Cittadella

Dolomiti Bellunesi

Feralpisalò

Giana Erminio (playoff in corso)

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto

Pergolettese

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Vicenza (playoff in corso)

Virtus Verona

IPOTESI GIRONE B

Arezzo

Ascoli

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Livorno

Lucchese

Perugia

Pianese

Pineto

Pontedera

Rimini

Sambenedettese

Sampdoria (?)

SPAL

Ternana (playoff in corso)

Torres

Vis Pesaro (playoff in corso)

IPOTESI GIRONE C

Audace Cerignola (playoff in corso)

AZ Picerno

Benevento

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone (playoff in corso)

Foggia

Giugliano

Guidonia Montecelio

Juventus Next Gen

Latina

Monopoli

Potenza

Siracusa

Sorrento

Team Altamura

Trapani

