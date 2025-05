SERIE C: fallisce un altro club, corsa contro il tempo per l’iscrizione della Lucchese

I casi Turris e Taranto, più le difficoltà incontrate da altri club tra i quali il Messina, fresco di retrocessione in D. Nell’ultima stagione la Lega Pro ha registrato non pochi problemi di proprietà che hanno faticato a tenere a galla alcune società in particolare. Adesso è arrivata anche la sentenza di fallimento della Lucchese, club che ha centrato in extremis la salvezza sul campo ma che rischia di non iscriversi al prossimo campionato. Per i rossoneri toscani si tratta del quarto fallimento in 17 anni. I tempi per un salvataggio della categoria sono strettissimi. Il curatore, nel caso in cui vi sia un acquirente potrebbe fissare un’asta per l’acquisizione del club. A tal fine dovrà essere costituita una società ex novo che surroghi la Lucchese 1905 per poi iscriversi in C dopo il pagamento dei debiti sportivi e di parte dei 2 milioni di debiti con l’Erario, entro la mezzanotte del 6 giugno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***