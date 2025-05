SERIE C – Ferraresi: “Pescara-Catania, Baldini e Toscano hanno sbagliato poco entrambi”

Allenatore di calcio, opinionista ed ex calciatore – tra le altre – di Avellino e Pescara, Fabio Ferraresi si è espresso ai microfoni di Rete 8 sul doppio confronto Pescara-Catania che ha qualificato gli abruzzesi al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Ecco quanto evidenziato:

“Gli allenatori, dall’alto della loro esperienza, qualità e competenza hanno sbagliato poco entrambi. Da una parte Toscano la voleva vincere e doveva per forza mettere più peso offensivo, dall’altra per Baldini non era semplice inserire Tonin a quel punto della gara, non segnava da un pò e non era scontato che entrasse bene, invece è entrato benissimo, a prescindere dal fatto che nella dinamica del gol è stato mezzo fortunato sul controllo, con la palla che gli è quasi carambolata sulle gambe”.

“Quel gol gli ha dato tantissima autostima, ha fatto salire la squadra, è stato un punto di riferimento importante per l’undici di Baldini, incidendo notevolmente sul risultato finale perchè, se Tonin non avesse segnato ed il Catania raddoppiato con Montalto, il Pescara sarebbe uscito dai playoff. La difesa abruzzese poteva fare meglio in occasione del cross di Stoppa per l’ottimo Di Gennaro, qualche responsabilità potrebbe avercela anche Plizzari. Inglese non ha fatto una brutta gara ma è stato servito poco e male. Mi chiedo se il Catania può ripartire da questo blocco di squadra e da questa guida tecnica per provare a fare un campionato di vertice l’anno prossimo”.

