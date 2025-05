SERIE C – Gautieri: “Toscano non credo si possa mettere in discussione”

L’allenatore Carmine Gautieri, ai microfoni di TMW Radio, si esprime sul tecnico Domenico Toscano dopo che l’avventura del Catania nei playoff è giunta al capolista:

“Catania dà molto pressioni, è una piazza che ti porta tantissima gente perchè c’è passione, amore, anche stress nell’ottica di raggiungere per forza dei risultati, ma io non credo si possa mettere in discussione un allenatore come Toscano. Sappiamo quanto è forte e che ha vinto tanti campionati in C, ha anche determinato. In questa stagione il Catania ha avuto tanti problemi tra infortuni e situazioni varie, penso che Toscano abbia fatto comunque un ottimo lavoro non avendo mai la rosa al completo”.

“E’ normale che il Catania avesse la rosa per vincere il campionato, questo lo sa Mimmo, lo sa la società, lo sappiamo tutti, però quando hai delle grandi difficoltà in un organico dove ti mancano per un periodo prolungato tanti infortunati – mi riferisco anche a giocatori molto importanti – è difficile fare risultato anche se ti chiami Catania. Penso che Toscano dovrebbe restare perchè è un allenatore bravo che può fare vincere il campionato. Grella è persona molto, molto intelligente e sicuramente farà le valutazioni giuste per il bene del Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***