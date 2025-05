SERIE C – Maccarone: “Il Pescara ha le potenzialità per passare il turno e vincere i playoff”

L’ex attaccante Massimo Maccarone ritiene che il Pescara abbia le carte in regola per eliminare il Catania dai playoff e candidarsi a vincere gli spareggi. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoC.com:

“Baldini è sempre un positivo. Vuole trasmettere questa sua voglia di arrivare sempre più in alto possibile. Sono sicuro che farà grandi cose anche quest’anno. Per ora lo ha dimostrato vincendo a Catania: ho visto una squadra molto unita, compatta e che sta bene fisicamente e mentalmente, anche perché vincere a Catania non è mai facile. Sarà sicuramente una partita molto combattuta e come ha ricordato lui stesso: se si pensa di avere la qualificazione in tasca si possono creare delle brutte sorprese”.

“Quante possibilità ha il Pescara di passare effettivamente il turno? Il Pescara ha le potenzialità perché ha fatto un grande campionato: fino a gennaio era persino primo, poi ha avuto un calo ma alla fine è rimasto in gioco. Ora ho rivisto la squadra molto bene, anche perché sono stati recuperati diversi giocatori. Vedo tre squadre: una è il Pescara, l’altra è il Vicenza e infine la Ternana”.

