SERIE C – Modesto (all. Atalanta U23): “L’anno scorso ko immeritato col Catania…”

Domenica Atalanta U23 e Audace Cerignola non sono andate oltre il risultato di parità nella gara d’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff giocata a Bergamo. L’allenatore nerazzurro Francesco Modesto sa che per riuscire a spuntarla la sua squadra dovrà vincere sul campo del Cerignola, mercoledì sera. E sarà un ritorno al sud dopo il match amaro dello scorso anno a Catania. Queste le sue parole:

“Troveremo un ambiente caldo, perchè al sud e nel girone C tutte le squadre hanno un tifo molto caldo, però noi dobbiamo farci trovare pronti, sappiamo che la partita dura tanto, se è lunga per noi deve esserlo anche per i nostri avversari. L’anno scorso a Catania ci presentammo senza farci intimorire dai 20mila tifosi di casa dopo aver perso immeritatamente di misura tra le mura amiche. Servirà lo spirito da vera Atalanta per fare risultato in Puglia”.

