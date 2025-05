SERIE C – Rubin: “Playoff, Catania tra le favorite ma il Vicenza è avvantaggiato”

Matteo Rubin, ex calciatore – tra le altre – di Torino, Siena e Bologna, intervistato da trivenetogol.it ha parlato così delle favorite ai playoff: “Catania, Benevento, Pescara… anche FeralpiSalò che ha fatto un bel campionato, senza pressioni. Però le prime tre citate partono da lontano, devono giocare tanto, spesso ogni tre giorni. Il Vicenza entra più avanti e gioca al Menti: è un vantaggio enorme. Ma deve sfruttarlo. Con questa rosa, con questa curva, con questo stadio, non puoi aver paura di nessuno. Devono entrare in campo e sfondare. Non importa se giochi a Catania, ad Avellino o a Cerignola. Sei il Vicenza”.

