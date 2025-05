SERIE C – Tonin (Pescara): “A Cerignola come a Catania, non facendoci condizionare dall’ambiente”

Contro il Catania aveva interrotto un digiuno di reti che durava dallo scorso novembre, in occasione del match di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff contro la Vis Pesaro è andato nuovamente a segno. L’attaccante del Pescara Riccardo Tonin guarda avanti con fiducia in vista della semifinale d’andata contro l’Audace Cerignola. Queste le sue parole ai microfoni di Rete8:

“Segnando nuovamente ho provato le stesse sensazioni della gara col Catania, esultando sotto la curva di uno stadio pieno che ci dà qualcosa in più. Sono contento per la rete ma soprattutto per il passaggio del turno, era anche fondamentale dimostrare che non ci siamo adagiati dopo la vittoria dell’andata. Prossimo avversario il Cerignola? Personalmente ho già affrontato la squadra pugliese negli ultimi due anni, troveremo un ambiente caloroso e non dovremo farci condizionare come a Catania”.

