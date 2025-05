SERIE C – Tonin (Pescara): “Dini aveva anche toccato la palla. Col Catania il gol più importante della mia carriera”

Riccardo Tonin, attaccante in forza al Pescara che mercoledì ha siglato una marcatura fondamentale contro il Catania, ai fini della qualificazione al turno successivo dei playoff, commenta il gol ai microfoni di Rete 8 dopo avere interrotto il digiuno personale di reti (non segnava dal lontano 21 novembre):

“L’unica cosa che conta è avere passato il turno. E’ arrivata questa palla, l’ho controllata, ho visto che l’unico buco era sul primo palo perchè il secondo era completamente chiuso, ho tirato dritto per dritto, Dini l’aveva anche toccata, poi quando è entrata in rete non ho capito più nulla. E’ il gol più importante della mia carriera, mi ha dato quella carica in più e quella fiducia che mi era un pò mancata. Ora pensiamo a recuperare in vista della partita di domenica, andiamo avanti per coltivare il nostro sogno”-

