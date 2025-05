SIATOUNIS (Potenza): “Dal campo ho avuto la sensazione di essere più forti del Catania”

Il centrocampista del Potenza Antonios Siatounis è tornato sulla recente sconfitta casalinga maturata contro il Catania in campionato, in diretta a La Nuova Tv nel corso di ‘Stop&Gol’. Ecco quanto evidenziato da La Nuova del Sud:

“Dal campo ho avuto la sensazione che eravamo più forti, abbiamo fatto un’ottima prestazione giocando non alla pari ma meglio del Catania. La squadra ha messo tutto a livello fisico e tattico, partita preparata alla perfezione in settimana, ha funzionato tutto ma il dettaglio, soprattutto in queste gare, vale tanto. Siamo usciti dal campo rammaricati ma con la voglia e la consapevolezza di aver giocato un buon calcio, muovendo la palla con altissima intensità. Abbiamo toccato tanti palloni e fatto una grande partita. Playoff? Abbiamo tre componenti importanti per fare bene: tifosi, gruppo squadra/allenatore e società forte. dalle prestazioni che ho visto tra campo e panchina ho la certezza che ce la giocheremo con tutti fino alla fine”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***