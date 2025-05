SITUAZIONE DISCIPLINARE: Catania, salgono a sei i giocatori in regime di diffida

Come sottolineato nei giorni scorsi, soltanto le squalifiche irrogate nella regular season devono essere scontate nei playoff. Sostanzialmente è cominciato un nuovo percorso dal punto di vista disciplinare in casa Catania. Il regolamento, tuttavia, prevede l’ingresso in regime di diffida nei playoff già a seguito della prima ammonizione ricevuta nel corso degli spareggi. In vista di Catania-Pescara, tra le fila rossazzurre è il caso di Quaini, Dalmonte, Sturaro, Ierardi, Di Tacchio e Anastasio. I primi tre sono stati ammoniti durante il confronto con il Giugliano; gli altri tre in occasione del vittorioso match con il Potenza. I sei rossazzurri citati, pertanto, se rimediassero un nuovo giallo anche domenica salterebbero il match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff.

