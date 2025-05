SITUAZIONE DISCIPLINARE: Catania, tre giocatori in regime di diffida

Come già sottolineato nei giorni scorsi, soltanto le squalifiche irrogate nella regular season devono essere scontate nei playoff. Sostanzialmente comincia un nuovo percorso dal punto di vista disciplinare. Il regolamento, tuttavia, prevede l’ingresso in regime di diffida nei playoff già a seguito della prima ammonizione ricevuta nel corso degli spareggi. In vista di Catania-Potenza, tra le fila rossazzurre è il caso di Quaini, Dalmonte e Sturaro. I tre, infatti, sono stati ammoniti durante il confronto con il Giugliano e, pertanto, se rimediassero un nuovo giallo anche mercoledì salterebbero l’eventuale match successivo dei playoff.

