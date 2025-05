SITUAZIONE DISCIPLINARE: Ierardi e Sturaro squalificati, sei rossazzurri in diffida

Aumenta il numero di calciatori etnei in regime di diffida ma, soprattutto, il Catania dovrà fare a meno di due calciatori squalificati a Pescara, dove si disputerà il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Per l’occasione non ci saranno Ierardi e Sturaro, in quanto ammoniti nel corso del match perso con gli abruzzesi al “Massimino” e già in diffida. Per lo stesso motivo, in casa Pescara non sarà disponibile il difensore Brosco.

Capitolo rossazzurri diffidati: si aggiungono mister Toscano e Celli alla lista che include anche Quaini, Dalmonte, Di Tacchio e Anastasio. I sei, pertanto, qualora rimediassero un nuovo giallo anche mercoledì sera salterebbero l’eventuale match successivo dei playoff; in caso di eliminazione dalla competizione, sconterebbero la squalifica nel campionato successivo.

