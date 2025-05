SONDAGGIO: Catania 2025/26, da quali giocatori non ripartiresti?

I prossimi giorni saranno molto importanti, in casa Catania, per delineare le strategie in vista della stagione 2025/26. Tra le decisioni da assumere spicca il chiarimento sui giocatori di questa rosa da riconfermare. Ci sarà da riflettere sulla posizione di vari calciatori, tra chi è in scadenza di contratto, chi non ha reso al meglio delle proprie possibilità ma potrebbe avere una chance di riscatto, chi ha ben figurato e può fornire un contributo valido anche nel prossimo campionato.

In attesa di capire quali saranno le mosse della dirigenza del Catania per affrontare nel migliore dei modi la nuova stagione, chiediamo ai tifosi un parere sui componenti dell’organico attuale. Da quali giocatori non ripartiresti? Esprimi le tue preferenze attraverso il sondaggio lanciato da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:

Loading…

