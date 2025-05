SONDAGGIO CHIUSO: da quali giocatori ripartire e non? Vediamo cosa ne pensa il popolo rossazzurro…

Chiuso il sondaggio pubblicato nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com in relazione ai giocatori che, alla luce di quanto offerto nella stagione appena trascorsa, secondo il responso dei tifosi non dovrebbero ripartire vestendo la maglia rossazzurra. Il totale dei voti acquisiti ha emesso una vera e propria sentenza per quanto concerne il calciatore andato a segno per l’ultima volta in questa stagione (terza complessiva tra campionato e playoff). Riferimento che va a Montalto, autore del definitivo (e purtroppo inutile) 1-2 del Catania a Pescara.

E’ lui il calciatore più votato, rappresentando la delusione principale. Secondo gradino del podio per uno degli acquisti (pochi) di gennaio, un altro attaccante: De Paoli, prelevato dal Giugliano. Tra i giocatori con più voti raggiunti spicca il centrocampista Sturaro. Alle spalle dell’ex Juventus l’albanese Gega ed il centrocampista Luperini. Oltre 300 voti espressi negativamente anche nei confronti di Ciccio De Rose, profilo di grande esperienza che mister Toscano aveva fortemente voluto in sede di mercato. Più staccati il difensore di proprietà dell’Arezzo Del Fabro, il portiere Farroni ed il centrocampista catanese Frisenna.

Dall’esito del sondaggio, sulla base di chi ha ricevuto il numero più basso di voti, si evince di conseguenza anche da chi i tifosi ripartirebbero l’anno prossimo senza indugio. E’ il caso del portiere Dini, dei difensori Di Gennaro e Ierardi, del mediano Di Tacchio, della punta Inglese, del jolly Lunetta, dei trequartisti Stoppa e Jimenez, del difensore/centrocampista Quaini. La tendenza generale è di dare fiducia anche a Bethers, ai laterali Raimo, Anastasio e Guglielmotti, Celli, Dalmonte e Allegretto. Queste le indicazioni emerse, attendendo le mosse concrete della società.

