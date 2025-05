STAMPA ABRUZZESE: “Pescara-Catania, attesi 10mila spettatori”

Cresce l’attesa a Pescara per la disputa del match valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C col Catania. Entusiasmo in Abruzzo dopo la vittoria conseguita in occasione del match d’andata giocato al “Massimino”, dove in più più di 17mila tifosi (assenti quelli del Pescara) erano presenti sugli spalti. Allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia”, invece, secondo quanto riporta la stampa locale (fonte Il Centro) è prevista la presenza di circa 10mila spettatori. La Curva Nord dell’impianto sportivo pescarese e cuore pulsante del tifo biancazzurro sarà sold out (capienza 4.800 posti). Ricordiamo che la trasferta è stata vietata ai tifosi residenti nella Regione Siciliana.

