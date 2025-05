STAMPA ABRUZZESE – Rete 8: “Pescara, pesante ipoteca sul passaggio del turno. Impeccabile la direzione dell’arbitro”

Esulta la stampa abruzzese a seguito della vittoria del Pescara a Catania. Nello specifico Rete 8, attraverso l’articolo a firma di Massimo Profeta – pubblicato sul sito dell’emittente televisiva – parla così dell’1-0 inflitto alla squadra di Domenico Toscano:

“I biancazzurri riscrivono la storia. Al “Massimino” di Catania la vittoria mancava dal lontano 1981 (gol di Silva). Ieri il blitz firmato nel finale da Davide Merola, una meraviglia! Davanti a 18000 spettatori intelligenza, cuore e, nel secondo tempo, coraggio e personalità. Pesante ipoteca sul passaggio del turno. Impeccabile la direzione di Zanotti della sezione di Rimini”.

Il Catania parte forte. Tanta energia e aggressività. Il centrocampo biancazzurro fa fatica a costruire. Di Tacchio quasi a uomo su Squizzato. Da un suo errore nasce l’unico pericolo di una certa consistenza. All’inizio del secondo tempo Meazzi prende il posto di Valzania non al meglio (problema al flessore). Baricentro più alto. Baldini chiede maggiore rotazione e dinamismo ai centrocampisti soprattutto a Squizzato per eludere il pressing avversario. Miglioramenti evidenti”.

“Toscano tenta il tutto per tutto. Fuori il centrale ex Teramo Alessandro Celli, dentro Montalto. Difesa a 4 e altrettanti attaccanti. Il Catania si apre, il Pescara lo punisce. Azione in verticale. Gioiello di Merola splendidamente assistito da Squizzato in versione trequartista. Gol numero 11 in stagione, il quinto nelle ultime quattro. La vittoria in terra siciliana rappresenta una seria ipoteca sul passaggio del turno”.

