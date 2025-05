STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, gara di Latina crocevia della stagione. Per l’anno prossimo da aggiustare qualcosa”

Il giornalista napoletano Stefano Sica commenta la stagione rossazzurra 2024/25 ai microfoni di Globus Television. Queste le sue considerazioni:

“La partita di Latina è stata un pò il crocevia di questa stagione. Fino ad allora il Catania aveva avuto delle difficoltà di identità, ricordiamo tutti i numerosi infortunati e che mister Toscano ha dovuto spesso e volentieri sperimentare. Quella bellissima vittoria di Latina credo abbia rappresentato un momento di crescita per una squadra che probabilmente avrebbe anche potuto arrivare fino in fondo, non c’è riuscita anche perchè partite come i playoff vengono decise dai dettagli. Il confronto di Pescara ha ribadito che il Catania aveva una sua forza, un suo peso specifico, ma è stata decisivo l’incontro del Massimino, dove i rossazzurri avrebbero dovuto capitalizzare le occasioni create. All’Adriatico, sullo 0-1, bisognava forse esporsi meno e palleggiare un pò di più, avere maggiore sangue freddo. Secondo me, comunque, il Catania ha finito bene la stagione, diversamente dalla conclusione del girone d’andata. Questo significa che per l’anno prossimo c’è da aggiustare ma non credo tanto da rivoluzionare, dando continuità”.

“A mio avviso la gara che ha lasciato principalmente l’amaro in bocca per il Catania è stata quella di Benevento, con i rossazzurri capaci di ribaltare una partita giocando alla pari con quella che fino ad allora era la capolista del girone. Il Catania, poi, nel giro di un minuto ha preso due gol abbastanza ingenui contro un avversario che accusava fatica della gestione del campionato. Quella partita il Catania l’ha persa per molta ingenuità”.

“Preparazione atletica? Ai playoff devi calibrarla in un certo modo, negli ultimi anni hanno vinto due squadre a sorpresa come Carrarese e Lecco, arrivate con una freschezza invidiabile all’appuntamento. Questo fa la differenza. Per il Catania, però, l’augurio è che l’anno prossimo possa lottare invece per la promozione diretta, potendo gestire anche fisicamente tutto nell’arco della stagione regolare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***