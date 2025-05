STAMPA LOCALE – Catania Oggi: “Pelligra, tra Catania e Termini Imerese due partite”

“Da un lato il rilancio del Catania Football Club, con l’offerta formale per Torre del Grifo e la volontà di riacquistare il marchio storico. Dall’altro, i riflettori puntati sulla crisi industriale di Termini Imerese, dove l’imprenditore Ross Pelligra è al centro di un riassetto societario. Due vicende apparentemente distanti, ma legate dalla stessa regia imprenditoriale”, riporta cataniaoggi.it. A proposito dell’ex stabilimento Blutec, esplodono i dubbi sull’operazione con il lancio di un allarme da parte dei sindacati, che denunciano ritardi su tutti i fronti: corsi di formazione mai partiti, ristrutturazione dello stabilimento ferma, piano industriale annunciato e poi scomparso.

“A questo – evidenzia la testata – si aggiunge un elemento che ha disorientato lavoratori e politica: un improvviso cambio nell’assetto azionario della Pelligra Holding Italia, società individuata dal MIMIT per gestire il rilancio del sito industriale. Dopo l’acquisizione del 4 novembre scorso, la holding aveva già visto un primo riassetto: 40% delle quote a Ross Pelligra, 40% al colosso catanese della logistica Nicolosi Trasporti, 20% alla cooperativa edile Caec di Comiso. Un equilibrio teoricamente stabile, ma che nei giorni scorsi è stato nuovamente stravolto da un aumento di capitale: da 10mila a 100mila euro. Ne è uscito ridimensionato proprio Pelligra, ora al 10%, mentre Nicolosi sale al 70,22% e Caec al 19,78%. Un cambio significativo, che – seppure definito “transitorio” dalla stessa holding – ha fatto scattare più di un campanello d’allarme”, si legge.

«Pelligra resta alla guida del progetto», ribadiscono fonti vicine all’azienda sottolineando che l’aumento di capitale è stato deciso per rafforzare la compagine con partner strategici, mentre dalla Regione assicurano di vigilare sul piano di rilancio e sulla salvaguardia dei lavoratori. Se a Catania è stata ufficializzata un’offerta per l’acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo e rilevare il logo storico del club rossazzurro, la situazione a Termini Imerese appare molto incerta in questo momento.

