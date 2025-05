STAMPA LOCALE – Free Press Online: “Calcio Catania, emergono altri debiti. Torre del Grifo, proposta Catania FC superiore a 4 milioni”

Secondo quanto informa la testata freepressonline.it, emerge la relazione dei curatori su ulteriori debiti da parte del fallito Calcio Catania SpA. “A fare da padrona l’Agenzia delle Entrate, ma non mancano nomi eccellenti a cui è stato riconosciuto un credito nei confronti della società fallita in mano alla SIGI. Tra questi vari calciatori, tra cui spicca il nome di Luca Moro, Mariano Izco e l’allora allenatore Francesco Baldini. Non mancano studi legali con parcelle da capogiro e anche personaggi all’interno della società come Borbone e Maurizio Pellegrino”, si legge.

Il debito della decotta società aumenta a dismisura ed ora è ben più alto dei 56 milioni di euro certificati all’atto della dichiarazione di Fallimento da parte della IV sezione del Tribunale di Catania. Giorno 30 maggio l’udienza dove il Giudice delegato dovrà decidere formalmente sulla loro omologazione. Per quanto concerne la proposta per una vendita di Torre del Grifo da parte del Catania FC, sarebbe di 4.050.000 euro. A decidere sull’autorizzazione a procedere o all’indizione di una nuova asta sulla base di circa 5.400.000 euro sono il Giudice delegato e il Comitato dei creditori.

