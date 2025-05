STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, alzare ancora l’asticella delle prestazioni”

Alcune considerazioni del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la vittoriosa prestazione del Catania contro il Potenza:

“Non si è fermato il Catania, non ci sono state pause, insistendo nella sua azione di attacco. La squadra di Toscano ha dimostrato di stare piuttosto bene dal punto di vista fisico. In mezzo al campo il Catania è riuscito ad arginare il Potenza, ha impedito ai lucani di risalire e conquistare spazi, chiudendo le linee di passaggio, andando in pressione molto alta, con ritmo elevato e intensità. Ha lasciato poco spazio al Potenza e fatto circolare spesso la palla, forse poteva essere più lucido in zona gol”.

“Sturaro ha grande esperienza, Dalmonte è un giocatore che ha sempre dimostrato che negli ultimi 20-25 minuti riesce a spaccare le partite, a dare uno strappo a favore del Catania. Quando il Catania appoggia l’azione offensiva in area di rigore, Inglese è davvero un’arma letale che gli avversari soffrono tantissimo. Se vuoi arrivare in fondo, proseguendo il percorso aumenta il coefficiente di difficoltà dell’avversario e l’asticella delle prestazioni si deve alzare ancora, fino ad arrivare al top della condizione psicofisica”.

