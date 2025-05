STAMPA LOCALE – Gagliano: “Il Catania dovrebbe avere un’idea diversa nella gestione della gara”

Alcune considerazioni del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la vittoriosa trasferta del Catania a Potenza:

“Catania troppo conservativo dopo il vantaggio? Dopo il gol ha aspettato troppo. Utilizzo un termine forse un pò forte, probabilmente nella squadra c’è la presunzione – tra virgolette – di potere gestire ed amministrare il risultato quando e come vuole, in realtà non sempre finisce bene perchè a Potenza hai rischiato di perdere con quel pallone che andava in porta se l’avversario non avesse sbagliato, dall’altra parte poi è capitata una palla ad Inglese ed ha fatto gol”.

“Non sempre sull’1-0 controlli la partita perchè può sempre scapparci il mezzo tocco, la deviazione, e poi si è fatto schiacciare troppo il Catania per lunghi tratti della partita. Il Catania dovrebbe avere un’idea diversa nella gestione della gara. Questo atteggiamento probabilmente ha dato anche forza al Potenza nell’ottica di continuare ad esercitare pressione. Poi però la squadra di Toscano si è risvegliata, complice anche alcun cambi importanti, l’ingresso di Dalmonte su tutti che ha avuto un impatto importante e fornito un pallone delizioso ad Inglese. Mi ha deluso un pò, invece, Stoppa che non ha inciso. Si è visto davvero poco al Viviani”.

