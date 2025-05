STAMPA LOCALE – Gagliano: “Playoff, la storia si ripete. Fare di tutto per vincere il campionato”

Alcune considerazioni del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la gara disputata dal Catania contro il Pescara la settimana scorsa all’Adriatico:

“Mister Toscano nel post gara di Pescara è parso enigmatico sul futuro? In quel momento non aveva la lucidità necessaria per poter parlare senza dubbi nella mente. La delusione è tanta perchè probabilmente Toscano ad un certo punto ci credeva, come ci credeva anche il suo gruppo”.

“Pesa tanto il gol di Merola all’andata ma le regole sono quelle, il Catania sapeva di non partire come testa di serie ed ha pagato il fatto che nel girone C non ha trovato un piazzamento importante. Il rammarico è tanto per com’è andata la stagione, perchè il livello di questo campionato non è stato elevatissimo, con qualche infortunio in meno e una quadratura in più della squadra si poteva pensare di fare molto, molto meglio”.

“Brucia l’eliminazione del Catania perchè si ripete la storia. Una lunghissima storia di risultati negativi ai playoff per il Catania negli anni. Anche la scorsa stagione, prima ancora ricordo delusioni come il palo di Lodi contro il Siena in semifinale. E’ risaputo che spesso i playoff storicamente non abbiano portato bene al Catania, allora si deve fare di tutto per vincere il campionato sul campo”.

