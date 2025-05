STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Il Catania non deve avere paura di vincere”

Riportiamo alcune considerazioni di Daniele Lo Porto, giornalista del ‘Giornale di Sicilia’ e presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana di Catania, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“Quella col Giugliano è stata una partita intensa sul piano atletico e del logorio mentale, contro il Potenza non sarà assolutamente diversa da questo punto di vista. Il Catania domenica ha sofferto – dopo averlo fatto in precedenza anche al ‘Viviani’ – ottenendo una vittoria importante. Bisogna evitare quello stato di trance, di letargo che colpisce puntualmente il Catania quando va in vantaggio. Il Catania non deve avere paura di vincere la partita”.

“Domenica i rossazzurri avevano l’obbligo di raddoppiare dopo un gol che aveva messo in grandissima difficoltà il Giugliano al 9′, perchè a quel punto il passaggio del turno per i tigrotti era tutto in salita. Se il Catania avesse cercato il raddoppio, avrebbe chiuso la gara già al 20′, potendo giostrare in assoluta serenità, senza beccare cartellini gialli e senza subire stress mentale e atletico, proiettandosi mentalmente alla gara col Potenza. Sicuramente su questo aspetto, psicologico più che tattico, deve lavorare Toscano”.

