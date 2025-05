STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Quaini e Celli, cambi inspiegabili. Catania, attento alla partenza del Pescara mercoledì”

Riportiamo alcune considerazioni di Daniele Lo Porto, giornalista del ‘Giornale di Sicilia’ e presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana di Catania, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“La sostituzione di Quaini? Forse Toscano aveva previsto un cattivo secondo tempo di Quaini, la butto così, con una battuta di preveggenza. Fino a quel momento era stato fra i migliori in campo lui e Stoppa, puntuali, tempestivi e concreti. Quaini ha effettuato degli interventi che hanno stroncato azioni che potevano diventare pericolosissime. Abbiamo visto cosa è successo dopo la sua uscita. La sostituzione nell’intervallo è inspiegabile, ancora di più quella di Celli nei minuti finali che poi ha provocato la frittata. Toscano ha detto che voleva vincere, il risultato è stato semplicemente l’opposto”.

“Paradossalmente in Serie C il Catania ha fatto registrare più spettatori che in A. La coreografia di domenica al Massimino era assolutamente da Serie A, da grandissimo stadio. Purtroppo è mancato il risultato. In occasione della partita di ritorno il Pescara cercherà nelle battute iniziali di segnare il gol a freddo per mettere il bollo sull’archiviazione della gara, togliendo qualsiasi problema, quindi il Catania dovrà stare attento a non partire alla garibaldina”.

