STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania dai due volti domenica, servono soluzioni in chiave offensiva per tentare l’impresa”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo il ko casalingo contro il Pescara e con l’avvicinarsi del ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff. Ecco quanto evidenziato:

“Catania dai due volti domenica. C’è stato nel primo tempo un Catania che funzionava più che bene e nella ripresa che ha progressivamente ceduto campo e convinzione al Pescara. Vero, gli ospiti non hanno creato grandi occasioni, anzi nessuna prima del gol di Merola ma ha preso il pallino del gioco. Dobbiamo chiederci cos’è accaduto tra il primo ed il secondo tempo. Il Catania aveva fatto la partita creando i presupposti per realizzare, soprattutto dando la sensazione di avere il controllo del gioco. Dopo questo primo tempo più che positivo a mio avviso c’è stata una prestazione in controtendenza”.

“Dalmonte è entrato quando la squadra ha incontrato la parabola discendente, Sturaro non ha offerto la prestazione che ci si aspettava, mentre Quaini fino all’intervallo è stato uno dei migliori in campo facendo un lavoro oscuro preziosissimo. Nella parte conclusiva della gara, il cambio Montalto-Celli è una scelta in un momento della partita in cui probabilmente il Catania aveva già dato il meglio ed il Pescara si stava facendo preferire nel fraseggio e nel palleggio. Il doppio attaccante centrale togliendo un difensore e modificando l’assetto difensivo ha avuto un impatto negativo”.

E’ indubbio che l’urna ha portato l’accoppiamento più sfavorevole in assoluto per il Catania. Questo non deve essere un alibi, nè un’esimente per la sconfitta. Mercoledì mattina il Catania partirà con un volo charter direttamente per Pescara, adottando la forma di trasferimento più comoda per arrivare in Abruzzo nelle migliori condizioni psicofisiche. Del Fabro al posto di Ierardi? C’è anche l’ipotesi Quaini, in questo caso avresti un altro palleggiatore in difesa. Da non trascurare la possibilità di un impiego di Lunetta, quindi di disporre di un jolly offensivo che è mancato sia col Potenza che domenica, dando delle soluzioni diverse, una maggiore dose d’imprevedibilità alla manovra d’attacco del Catania che, tolto Inglese, non ha certezze in chiave offensiva. Occorre trovare alla svelta delle soluzioni per provare a centrare questa impresa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***