STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, messe le basi per programmare il futuro. Squadra sarà potenziata, Inglese disponibile a proseguire il rapporto”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Focus’, trasmissione a cura di Telecolor fa il punto della situazione su vari aspetti relativi al futuro del Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Il Catania ha già messo le basi per programmare un futuro che possa disegnare uno scenario da primo posto, obiettivo che ti toglie dai guai, dai rischi di una competizione come i playoff che abbiamo visto essere estremamente complicata. Per fare questo il Catania ha messo in atto una strategia intanto per riacquisire una casa dove potersi allenare con tutte le prerogative richieste ad una squadra professionistica. Come già ricordato, è stata presentata una proposta irrevocabile d’acquisto per Torre del Grifo ed il vecchio logo. Il giudice delegato si esprimerà sulla congruità della proposta. Dal punto di vista dirigenziale, invece, si attende solo l’annuncio ufficiale dell’ingresso di Alessandro Zarbano come nuovo direttore generale ed è probabile che possa arrivare questa settimana, in seguito ci sarà la presentazione”.

“Per quanto riguarda l’impegno della proprietà in vista della prossima stagione, magari si poteva pensare che l’investimento su Torre del Grifo e i costi di rimessione in pristino potessero gravare sul budget, non è così. Pelligra metterà a disposizione un budget per arrivare al primo posto, non ci sarà un ridimensionamento in parallelo con l’impegno che Pelligra andrà a sostenere per il Village. Fronte staff tecnico, in settimana ci sarà un incontro con Toscano, la sensazione è che il rapporto proseguirà nonostante qualche dichiarazione post Pescara potesse far pensare a delle incertezze. Erano parole frutto della delusione per l’epilogo amaro di questa stagione. Il Catania asseconderà anche alcune richieste del mister per quanto riguarda un potenziamento dello staff sanitario e dei fisioterapisti. Il Catania inserirà delle nuove figure in questi settori, che avranno una sinergia per dotarsi di un protocollo uniforme che garantisce il recupero e il rientro in campo dei giocatori soltanto quando ci sarà l’ok tra lo staff tecnico, sanitario e fisioterapico della squadra”.

“In chiave mercato, siamo in una fase prematura però l’idea su cui stanno lavorando dirigenza e staff tecnico è quella di non smantellare il gruppo di questa stagione che comunque ha avuto una chiusura in crescendo, mantenere dei punti fermi nella formazione titolare, potenziandola con 5 innesti che possano completare l’undici di partenza – un difensore centrale di piede mancino, un mediano, un trequartista, un altro attaccante di primissima fascia -, poi è chiaro che andrà anche potenziata la panchina e soprattutto ci sarà da smaltire tantissimo materiale dal punto di vista degli esuberi. Dei nomi sul taccuino ci sono già in tutti i reparti, sono valutati con grande attenzione dalla dirigenza del Catania in attesa di sferrare i colpi oer cercare di accaparrarseli. Dalla prossima settimana o da quella successiva, il Catania potrà subito operare sul mercato per cercare di arrivare al ritiro di Norcia con una rosa già completa, cosa che lo scorso anno per mille vicissitudini non accadde”.

“Inglese? Ha dato la sua disponibilità a proseguire il rapporto con il Catania perchè ha vissuto una stagione sia a livello personale che logistico molto, molto positiva. Le prestazioni di Inglese non sono passate inosservate anche in altre serie, il procuratore verrà raggiunto da telefonate ma io credo che l’ottimo rapporto che lo lega a Faggiano potrebbe essere la chiave di volta per la permanenza ed il prolungamento contrattuale con la maglia rossazzurra”.

