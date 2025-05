STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Miglioramenti enormi mercoledì. Jimenez può fare molto di più. Catania, conserva l’iniezione importante di autostima”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo il successo ottenuto contro il Potenza e con l’avvicinarsi del primo turno della fase nazionale dei playoff. Ecco quanto evidenziato:

“Avevamo chiesto al Catania, dopo il Giugliano, di migliorare nella continuità di prestazione nel corso della partita, eliminando quelle pause in cui la squadra sembrava perdere il controllo del campo ed eliminare le occasioni da gol concesse con facilità agli avversari. Mercoledì il Catania ha fatto dei miglioramenti enormi, tenendo la prestazione per tutta la partita, senza cali di tensione, e difensivamente ha fatto una partita eccezionale al cospetto di un attacco per caratteristiche e qualità molto temibile. Anche a centrocampo, soprattutto Castorani che era l’uomo in grado di poter spostare gli equilibri, non ha toccato palla perchè il Catania ha lavorato di squadra facendo bene sia la fase offensiva che difensiva. Il Catania non ha fatto calcoli, non ha per nulla speculato sul doppio risultato, iniziando la partita pressando alto con l’intenzione di vincere e mettere un divario incolmabile tra sè e il Potenza”.

“La mia osservazione è che c’è un vantaggio per il Pescara nell’arco della doppia sfida, quello dei diffidati. Il Catania arriva infatti alla sfida già con sei diffidati – tra l’altro giocatori con un coefficiente d’importanza elevato in organico – ed il Pescara uno. La partita col Pescara si deciderà negli ultimi 25 minuti di quella di ritorno. Bisognerà vedere cosa ti sei portato dalla gara d’andata e come gestirai i primi 65 minuti del match dell’Adriatico. Il modo migliore per arrivare alla gara di ritorno è fare una prestazione importantissima ed essere prolifici in zona gol al ‘Massimino’, presentandosi a Pescara con una condizione ottimale per arrivare a quei 25 minuti con tutti gli argomenti a posto. Se il Catania arriva alla sfida di domenica con una enorme iniezione di autostima, questa autostima bisogna essere bravi a conservarla e metterla in pratica sul campo”.

“Toscano ha detto chiaramente che non fa turnover. Schiererà una formazione che sarà forse copia-incolla di quella vista mercoledì sera contro il Potenza. Ha trovato la sua squadra di base, senza trascurare chi subentra ma adesso ha un undici di partenza ben definito. Mi aspetto molto, molto di più da Jimenez perchè lo sa fare e lo può fare. Lunetta? L’ho trovato ottimista, mi ha detto che non è nulla di grave. Pensa e spera di potere recuperare presto”.

