STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Toscano ha ricevuto rassicurazioni. Norcia, in chiave di ritiro località gettonatissima nel professionismo”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Focus’, trasmissione a cura di Telecolor fa il punto della situazione in casa Catania. Ecco quanto evidenziato:

“La considerazione si sposta alla progettualità futura, all’esigenza di eliminare quelle criticità che si sono registrate nel corso della stagione, ad iniziare dalla fase infrastrutturale. In merito alla proposta irrevocabile d’acquisto presentata dal Catania per l’acquisizione di Torre del Grifo ed il logo, orientativamente si va verso la fine del mese per poi, una volta effettuata la valutazione di congruità da parte del dottor Ciraolo, iniziare eventualmente la procedura finalizzata ad una definizione di questo aspetto”.

“Sotto il profilo dirigenziale l’annuncio di Zarbano come nuovo direttore generale del Catania, già al lavoro da diverse settimane in sede, avverrà quasi certamente la prossima settimana. Per quanto riguarda la pianificazione dell’attività tecnica, la settimana corrente ci sarà un ulteriore incontro tra la dirigenza e Toscano, legato ancora da un altro anno di contratto. Tutte le sensazioni captate portano ad una prosecuzione del rapporto già in essere perchè Toscano ha ricevuto le rassicurazioni sulle garanzie richieste dal punto di vista dello staff medico e dei fisioterapisti, anche sulla parte esterna all’aspetto tecnico vero e proprio, oltre che sulle garanzie legate al potenziamento della squadra nei settori in cui si ravvisa la necessità d’intervenire”.

“In merito al ritiro di Norcia, località gettonatissima nel calcio professionistico in chiave di ritiro pre-campionato, oltre ad essere adeguatamente attrezzata ha anche la peculiarità di essere vicina ad altre località dove le squadre professionistiche svolgono il ritiro, quindi c’è la possibilità concreta di disputare delle buone amichevoli in quel lasso di tempo. Il Catania, lo ricordiamo, si trasferirà in Umbria a partire dalla metà del mese di Luglio e starà a Norcia per tre settimane”.

