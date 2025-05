STAMPA LUCANA – Pecoraro: “Potenza sfortunato ma qualificazione meritata per il Catania”

Il giornalista Alfonso Pecoraro, tornando sulla partita vinta dal Catania contro il Potenza, ritiene che la qualificazione al primo turno della fase nazionale dei playoff da parte dei rossazzurri sia meritata, sottolineando comunque la buona stagione disputata dalla squadra di De Giorgio. Riportiamo alcuni estratti da potenzarossoblu.it:

“E’ andata così: con un episodio che fotografa perfettamente la stagione dei rimpianti. Che non deve, però, essere considerata negativa. La stagione del Potenza resta molto buona, non ottima o indimenticabile, ma buona rispetto al punto di partenza (lo spareggio per non retrocedere, che non va mai dimenticato) e all’obiettivo stagionale di salvarsi senza problemi, con una squadra che è piaciuta ed ha divertito, ma che poi al tirar delle somme non è stata molto più forte dei propri limiti”.

“Lasciatemi essere più crudele del destino che ci ha riservato il rigore di Caturano: è andata come doveva andare, perché – salvo rarissime eccezioni – il calcio emette i verdetti che deve emettere, quelli che ti sei guadagnato, che ti sei costruito sul campo. E non è mai frutto del caso o solo ed esclusivamente della fortuna. Che poi il Potenza, quest’anno sia stato molto in credito con la fortuna, questo è un altro paio di maniche e non possiamo non sottolinearlo”.

“Onestamente il Catania nella partita secca ha meritato la qualificazione, dominando in lungo e in largo, fino alla traversa di Stoppa, il Potenza dei giovani, della spensieratezza, delle troppo poche soluzioni alternative”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***