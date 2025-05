STAMPA NAZIONALE – Criscitiello (Sportitalia): “Gravina garante della Sampdoria, giustizia sportiva quanto di peggio ci possa essere in Italia”

In queste ore impazza il caso Brescia, con il rischio di uno stravolgimento della zona di bassa classifica nel campionato di Serie B e la Sampdoria che potrebbe addirittura giocarsi la possibilità di salvarsi dopo che sul campo era retrocessa in C. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commenta così la vicenda attraverso il canale televisivo:

“Il vero garante della Samp è Gravina perché la Federazione non può permettersi la Sampdoria in serie C. Con la montagna di debiti che ha Marani non potrebbe far iscrivere i blucerchiati in Lega Pro e da quest’anno chi salta in C riparte dall’Eccellenza non dalla serie D. Allora mandiamo in C il Brescia che aveva già festeggiato la salvezza e adesso deve rincorrere i vari tribunali dello sport per far rispettare il verdetto del campo. Non contestiamo se il Brescia sia in regola o meno, questo non lo sappiamo e non ci compete. Lo schifo italiano è che le sentenze avvengono spesso a pallone fermo e a stadi chiusi”.

“La giustizia sportiva è quanto di peggio ci possa essere in questa Nazione. La FIGC con i suoi 20 avvocati scrive sentenze tra primo e secondo grado che spesso vengono cestinate dal Collegio di Garanzia del Coni che invece applica quasi sempre le normative per cosi come sono. Il Brescia potrà andare anche in serie C ma ancora una volta il sistema ha perso credibilità. Modi e tempi sbagliati. Non siamo in Italia siamo nel terzo Mondo e quando parlano dei Paesi sottosviluppati come Terzo Mondo… sappiate che, allora, noi siamo il quarto”, riporta tuttoc.com.

