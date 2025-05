STAMPA NAZIONALE – Mastrorilli (Sky Sport): “Catania-Pescara, grande sfida veramente indecifrabile”

Luca Mastrorilli di Sky Sport parla del confronto Catania-Pescara, attraverso i canali ufficiali della Lega Pro. Questo il suo pensiero in vista del match:

“Catania-Pescara è uno spareggio aperto, una sfida veramente indecifrabile, il big match che spicca tra le cinque partite del primo turno della fase nazionale dei playoff perchè sono due squadre che hanno avuto nel corso della stagione tanti momenti di up e & down, storie simili”.

“Il Catania a dire il vero è stato costruito per essere promosso in B, a differenza del Pescara che era là davanti in classifica all’inizio perchè ha overperformato, poi ha avuto momenti di crisi ma la squadra è guidata da un condottiero come Baldini che fa veramente gruppo in una maniera forte. Ha detto che vincerà i playoff, siamo molto curiosi di vedere se avrà ragione. Dall’altra parte c’è Mimmo Toscano che l’anno scorso ha dominato il campionato ed ha già vinto la categoria più volte. Il Catania per la rosa che ha – giocatori fortissimi – meritava più di quello che ha fatto in campionato, e poi un giocatore come Inglese quando le partite si accendono segna sempre”.

