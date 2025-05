STATISTICHE: il Pescara non perde in casa con almeno due gol di scarto da quasi un anno

Vincere con almeno due reti di scarto. E’ l’unica possibilità affinchè il Catania acceda al turno successivo dei playoff. Rossazzurri a caccia di un’impresa contro un Pescara che, tra le mura amiche, in questa stagione ha perso una sola volta con uno scarto di due reti: l’11 agosto 2024 in occasione del confronto valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C col Pineto. Quasi un anno fa, dunque. Finì 0-2 con reti ospiti di Fabrizi e Marrancone tra il 52′ e 92′.

Prima di allora, l’11 maggio 2024, sconfitta per 1-3 al cospetto della Juventus Next Gen che staccò il pass per la fase nazionale dei playoff di C: vantaggio bianconero di Sekulov nelle battute iniziali dell’incontro poi, in pieno recupero, raddoppio juventino a firma di Guerra, Cuppone fece 1-2 e Mbangula calò il tris. In generale, nella stagione regolare, tra campionato e coppa il Pescara ha perso cinque volte allo stadio “Adriatico”. L’ultima risale al mese scorso, il 9 Aprile, quando l’Arezzo riuscì ad imporsi di misura in campionato grazie alla rete siglata da Tavernelli nei minuti di recupero.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***