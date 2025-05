STATISTICHE: Inglese, finalmente Catania ha ritrovato una punta vera. Gli attaccanti rossazzurri più prolifici degli ultimi vent’anni

Finalmente un attaccante di un certo tipo alle pendici dell’Etna. Se ne avvertiva la mancanza. Roberto Inglese, la scorsa estate, ha accettato la C solo per il Catania. Una scommessa vinta, quella del Direttore Sportivo Daniele Faggiano perchè la punta classe 1991 ha ritrovato in Siiclia la migliore condizione dimenticando le ultime annate un pò così. Andava rivitalizzato, è ripartito da un ambiente che gli ha permesso di esprimersi ad alti livelli. Lui, con professionalità e spirito di sacrificio, si è calato perfettamente nella realtà della Lega Pro.

Serviva decisamente, al Catania, un attaccante non solo capace di arrivare in doppia cifra, ma che si avvicinasse almeno a quota 15 reti. Un giocatore “gollifero” che colmasse una lacuna ben presente nella stagione precedente. Alla fine l’ex Parma ha concluso l’annata con 14 gol, due in meno per via delle esclusioni di Turris e Taranto.

Ad oggi mancava un attaccante prolifico dai tempi di Luca Moro, che nella stagione caratterizzata dall’esclusione del Calcio Catania dai ranghi federali di gol ne aveva siglati 21 nel 2022, bottino poi cancellato dagli almanacchi calcistici. Tra i “super attaccanti” che hanno vestito la maglia del Catania negli ultimi vent’anni spicca Gionatha Spinesi: per lui addirittura 23 gol in Serie B nel 2005/06, anno della promozione in A e 17 centri nella stagione 2006/07.

Sempre dal 2000 in poi doveroso citare Emanuele Calaiò (18 marcature nel 2014/15), Davis Curiale (17 nel 2017/18), Gonzalo Bergessio (15 nel 2012/13 e 10 nel 2014), Eddy Baggio (18 nel 2001/02). In tre periodi diversi Giuseppe Mascara andò a segno 13, 14 e 12 volte rispettivamente nel 2004, 2006 e 2009. Ancora, Maxi Lopez (11 e 10 centri nel 2010 e 2011), Alessandro Ambrosi (12 gol nel 2001), Luis Oliveira (quota 13 e 14 tra il 2003 e 2004). L’anno prossimo sarà ancora Inglese il centravanti più concreto in zona gol? Verrà affiancato da qualcuno altrettanto o ancor più letale negli ultimi metri? Lo sperano i tifosi, nell’ottica di un Catania che deve tornare ad essere massimamente competitivo.

